ABD Genelkurmay Başkanı: Ortak devriye için belirli bir tarih yok

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzey sınırında ortak devriyeye başlaması için planlanan belirli bir tarih olmadığını açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye’de “güvenli bölge”ye ilişkin “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek ile IŞİD’e yönelik mücadeleyi sürdürmek arasında denge kurmaya çalışıyoruz” dedi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Dunford’a Türkiye ile ABD’nin Suriye sınırında ortak devriye faaliyetlerine başlaması için belirli bir tarih olup olmadığı soruldu. Dunford soruya “Hayır” diye yanıt verdi.

ABD Genelkurmay Başkanı, ABD ile Türkiye’nin Ankara’da bir koordinasyon merkezi kurduklarını ve Türkiye-Suriye sınırındaki “tehditlere hemen yanıt vermek üzere” bir anlaşma yaptıklarını söyledi.