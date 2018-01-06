ABD, Filistinli mülteciler için oluşturulan 125 milyon dolarlık fonu dondurdu

ABD, Birleşmiş Milletler’e (BM) Filistinli mülteciler için sağladığı 125 milyon dolarlık yardım fonunu dondurma kararı aldı.

ABD’nin, Birleşmiş Milletler’e (BM) Filistinli mülteciler için sağladığı 125 milyon dolarlık yardım fonunu dondurma kararı aldığı, ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, mültecileri finanse etme konusunda henüz herhangi bir karar alınmadığını ifade ettiği bildirildi.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre, Trump’ın gelecekte Filistinlilere yardımı durdurmakla tehdit etmesinden günler sonra, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin yönetimine yapılacak ABD yardımının incelemesine son vermesine kadar bu miktarın dondurulduğu bildirildi.

Söz konusu fon, ABD’nin yıllık bağışlarının üçte birini oluşturuyor. Site, adı açıklanmayan 3 batılı diplomatın, ABD tarafından Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu’na sağlanan yardımın 1 Ocak tarihine kadar verilmesi bekleniyordu fakat Filistin için sağlanan yardım fonunun, ABD tarafından yeniden incelenmesi tamamlanana kadar dondurulduğunu söylediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili, haberin yanlış olduğunu belirterek, “Bu doğru değil. Çünkü onlar sadece para kazanmayı bekliyorlar. Zamanında para gelmemesi bu kararın askıya alındığı veya iptal edildiği anlamına gelmez. Müzakereler devam ediyor ve nihai bir karar vermek için Ocak ortasına kadar zamanımız var” ifadelerini kullandı.

Yetkiliye ön karar verilip verilmediği sorulduğunda, “Hayır. Söz konusu haberler yanlış” şeklinde cevap verdi.

UNRWA sözcüsü Chris Gunness, kurumun ABD yönetiminin resmi kararını doğrudan bildirmediğini söyledi.