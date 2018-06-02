ABD ‘Filistin’i koruma’ tasarısını veto etti

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden ve İsrail’in Filistinlilere karşı güç kullanımını kınayan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Kuveyt'in konseye getirdiği ve yaklaşık iki haftadır üzerinde pazarlıkların sürdüğü, dün oylaması ertelenen tasarı bugün konseyde oylamaya sunuldu.

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden ve İsrail'in Filistinlilere karşı güç kullanımını kınayan BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti. Tasarıya, Rusya dahil 10 ülke destek verirken konseyin daimî üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya çekimser kaldı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimî üyesinin karşı oy kullanması nedeniyle tasarı kabul edilmedi" dedi.

ABD, örgütün 5 daimi üyesinden biri olarak veto hakkına sahip.

TASARIDA ÇATIŞMANIN TARAFLARINA GÜÇ KULLANMAKTAN KAÇINMA ÇAĞRISI YER ALIYORDU

Kuveyt'in sunduğu tasarıda, Filistin-İsrail çatışmasının taraflarına güç kullanmadan kaçınma çağrısı yer alıyordu. Aynı zamanda İsrail'in, barışçıl Filistinlilere karşı gerçek mermi dahil aşırı ve rastgele güç kullanması kınanıyordu. Belge ayrıca Gazze dahil İsrail'in işgalindeki topraklarda Filistinlilere korumanın sağlanması çağrısını içeriyordu.

HAMAS'IN KINANMASINI İSTEYEN KARŞI TASARI DA ABD DIŞINDAKİ ÜLKELER TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Öte yandan ABD de Hamas'ın kınanmasını isteyen karşı bir tasarıyı konseye getirdi, ama bu tasarıda Konsey tarafından reddedildi. Düzenlenen oylamada, tasarıya sadece ABD destek verdi. Rusya dahil 3 daimî üye ‘ret' oyu kullanırken, 11 ülke de çekimser kaldı.

Rusya Daimi Temsilcisi Nebenzya, "Yeterli oy almadığı nedeniyle bu tasarı kabul edilmiyor" dedi.