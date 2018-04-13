ABD: Duma'daki saldırıyla İngiltere'nin ilgisi yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Duma'daki kimsayal saldırı iddialarında İngiltere'nin rolü olduğuna yönelik açıklamalarını yalanladı.

İngiltere'nin Duma'daki gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırı olayına dahli olmadığını öne süren ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili olarak Suriye hükümetini suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada "saldırının arkasında Esad olduğundan son derece eminiz" ifadelerine yer verilirken; İngiltere'nin konuyla alakalı olmadığını ve "kara propaganda" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Igor Konaşenkov, İngiltere’nin Rusya’nın Suriye’de kimyasal silah kullandığını söyleyerek kara propaganda yaptığını söylemişti.