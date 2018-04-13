ABD: Duma'daki saldırıyla İngiltere'nin ilgisi yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Duma'daki kimsayal saldırı iddialarında İngiltere'nin rolü olduğuna yönelik açıklamalarını yalanladı.
Cuma, 13 Nisan 2018 22:30

İngiltere'nin Duma'daki gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırı olayına dahli olmadığını öne süren ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili olarak Suriye hükümetini suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada "saldırının arkasında Esad olduğundan son derece eminiz" ifadelerine yer verilirken; İngiltere'nin konuyla alakalı olmadığını ve "kara propaganda" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Igor Konaşenkov, İngiltere’nin Rusya’nın Suriye’de kimyasal silah kullandığını söyleyerek kara propaganda yaptığını söylemişti.
Cuma, 13 Nisan 2018 21:45
Rusya: Kimyasal saldırı iddiası İngiltere'nin kara propagandası
Rusya Savunma Bakanı Igor Konaşenkov, İngiltere’nin Rusya’nın Suriye’de kimyasal silah kullandığını söyleyerek kara propaganda yaptığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Igor Konaşenkov yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Rusya’nın Suriye’deki siviller üzerinde kimyasal silah kullandığı iddiaları ile dünya kamuoyunu yanılttığını söyledi.

İngiltere’nin açıklamalarını kara propaganda olarak değerlendiren Konaşenkov "İngiltere’nin Doğu Guta’da yaşananlar ile alakalı Rusya’ya yönelik propaganda yürüttüğüne dair kanıtlarımız var. Nisan’ın 3’ü ile 6’sı arasında ‘Beyaz Baretliler’ teşkilatına Londra tarafından ciddi baskılar yapıldı. Onlara 'Ceyş-ul İslam' örgütü üyelerinin Şam’a ağır silahlarla ateş edeceği ve daha sonra da hükümet kuvvetlerinin buna karşılık vereceği söylenmiş. O gün "Beyaz Baretliler" teşkilatına da bu saldırıyı kimyasal silahlar ile gerçekleştirilmiş gibi gösterme görevi verilmiş” şeklinde konuştu.