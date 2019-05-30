ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye yaptırım tehdidi

Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye S-400 konusunda bir yaptırım tehdidi daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’da S-400 alımını tamamlaması halinde F-35 programından çıkarılacağını ve ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası'nda (CAATSA) öngörülen yaptırımlara maruz kalacağını söyledi.

Bugünkü basın toplantısında Ortagus, “Türkiye'yle işbirliği yapmak istiyoruz ama duruşumuz değişmedi. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa oldukça gerçek ve olumsuz sonuçlara katlanır. Bunlar, F-35 alımının ve Türk sanayisinin bu programa katılımının durması ve CAATSA yasası kapsamında yaptırımların uygulanması” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın bugün Trump’la görüşmesinde S-400’lerle ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklifini yinelediği belirtilmişti.

Beyaz Saray’dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamadaysa ortak çalışma grubu konusuna değinilmeyerek görüşmede S-400 konusunun da ele alındığı kaydedilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran’a yetişmeyebileceği açıklaması yapmıştı.

