ABD Dışişleri’nden Tayvan’a 66 adet F-16 satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in 'sonuçları olur' tepkisine karşın Tayvan’a 66 adet F-16 savaş uçağının satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Çin’in tepkilerine karşın Tayvan’a şimdiye kadarki en büyük silah satışına onay verdi. Buna göre ABD 66 adet F-16'yı Tayvan'a satacak. Satışın bedelinin 8 milyar dolar olması bekleniyor.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın ABD Kongresi’ne sunduğu resmi belgeye göre bakanlık Tayvan’a muhtemel 8 milyar dolarlık F-16 savaş uçaklarının satışını onayladı. Onaylanan satışın 66 adet F-16 savaş uçağının yanısıra 75 General Electric motorunu ve başka sistemleri kapsadığı belirtildi. Kongreye sunulan belgede sözkonusu satışın ABD’nin “ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına” hizmet ettiği belirtildi.

Çin, şimdiye dek ABD’nin Tayvan’a en büyük silah satışı olacak bu satışa tepki göstermiş, ve “sonuçları olacağını” açıklamıştı.

Uluslararası hukuka göre Çin'in bir parçası olan Tayvan ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmayan ABD, adayla ilişkilerini gayriresmi olarak sürdürüyor ve Tayvan’a her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor. ABD 1979 yılında “Tek Çin” ilkesine bağlı olduğunu açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı geçen yıl ABD Senatosu tarafından alınan Tayvan’la ilişkileri geliştirme kararına tepki göstermiş ve bu kararın "resmi bir geçerliliği olmadığını ve Tek Çin ilkesini ciddi olarak ihlal ettiğini" belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo pazartesi günü yaptığı açıklamada geçen hafta ABD Başkanı Trump’ın Kongreyi satışla ilgili bilgilendirdiğini söylemiş ve sözkonusu satışın ABD’nin geçmişteki politikalarıyla tutarlı olduğunu savunmuştu.

