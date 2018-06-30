ABD Dışişleri'nde kriz: Estonya büyükelçisi istifa etti

ABD Estonya Büyükelçisi Jim Melville, Trump yönetiminin Avrupa politikası nedeniyle istifa etti.

2015'ten beri Estonya'da büyükelçilik görevinde bulunan 33 yıllık kamu görevlisi Jim Melville, Trump'ın ABD'nin Avrupalı müttefiklerine ilişkin olan söylemleri üzerine istifa etti.

Foreign Policy'nin aktardığına göre, Melville kendi Facebook hesabından yaptığı açıklamada istifasının nedenini Trump'ın "AB, ABD'ye karşı avantaj sağlamak, ekonomisine saldırmak için kuruldu" ve "NATO da NAFTA kadar kötü" açıklamaları olarak değerlendirdi.

Melville ile birlikte, emekliliğinden önce emekliliğe ayrılan büyükelçi sayısı üçü buldu.