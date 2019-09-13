ABD Dışişleri: Türkiye’ye yaptırım hâlâ masada

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, Trump yönetiminin Türkiye’ye S-400 alması nedeniyle her türlü yaptırımı hâlâ değerlendirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasına karşılık vermek bağlamında tüm eylem seçeneklerinin değerlendirildiğini söyledi. Cooper, "Bunların hepsi belli şartlara bağlı ve bir takvimi yok. ABD'deki yasamanın yaptırımlarla ilgili oluşturduğu bir çizelge yok" diye ekledi.

‘TÜRKİYE YAPTIRIM KONUSUNDA DÜZLÜĞE ÇIKMADI’

Sputnik’te yer alan habere göre Türkiye için "Yaptırım dayatılması konusunda henüz düzlüğe çıkmadılar. Bu mesele, hâlâ oyuna dahil” diyen Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı, şu vurguyu yaptı:

"ABD'nin kendisine yakın düzeydeki bir hasımından askeri donanım alıp almamak gerektiğini Washington'ın diğer ortaklarına göstermek bakımından Türkiye ilginç bir vaka."

'ASKERİ İŞBİRLİĞİNE DEVAM'

Cooper, S-400 münakaşasına rağmen Ankara ile askeri işbirliğinin güçlü devam ettiğini kaydetti.

