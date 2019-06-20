ABD Dışişleri: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'ye S-400'ler üzerinden yaptırım uygulanmasının geçerli bir seçenek olduğu belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “S-400’ler üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek. ABD ve diğer NATO üyeleri Türkiye’ye S-400’ler almak dışında seçenekleri olduğunu söylüyor” denildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yabancı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarına ihtimal vermediğini, ABD Başkanı Trump ile iyi ilişkileri olduğunu söylemişti.