ABD Dışişleri, Türkiye'nin seçim sonucundan umutlu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'de seçim sona erdi. Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'de seçim sona erdi. Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz" dedi.

İran'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pompeo, İran hükümetinin Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi grupları desteklediğini ve bu şekilde halkının kaynaklarını savurduğunu öne sürdü.

Pompeo; "İran hükümeti, Suriye'deki maceraperestliğiyle Hizbullah'a, Hamas'a ve Husiler'e verdiği desteğiyle ya da nükleer çalışmalar için yaptığı ihtiraslı harcamalarla halkının kaynaklarını savuruyor. Bu sadece halkının daha fazla eziyet çekmesine sebep olacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Büyük Tahran Çarşısı'ndaki esnafın kepenk kapatma eylemlerine değinen Pompeo; "Daha önce de söylediğim gibi İran'da protesto gösterilerinin devam etmesi kimseyi şaşırtmamalı. İran halkı, liderlerin ülkenin zenginliğini meşru sebepler için kullanmasını istiyor. İran halkı yolsuzluktan, adaletsizlikten ve liderlerin yetersizliğinden yorulmuş durumda. Dünya onların sesini duyuyor dedi.