ABD Dışişleri: Türkiye ile varılan mutabakattan memnunuz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile varılan Suriye'ye yönelik ‘müşterek harekat merkezi’yle ilgili mutabakattan memnun oldukları açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD ile Türkiye arasında “müşterek harekat merkezi’ konusunda varılan mutabakattan ve iki ülkeden yapılan ortak açıklamalardan memnun olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ortagus, “Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin, meşru güvenlik endişelerine cevap verecek, sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Sözkonusu mekanizmanın aşamalı olarak hayata geçeceğini söyleyen Ortagus, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Pentagon’dan da benzer bir açıklama yapılmıştı.

Öte yandan ABD’nin mutabakatla ilgili açıklamalarında Türkiye’den yapılan açıklamaların aksine “güvenli bölge” değil “sürdürülebilir güvenlik mekanizması” ifadesini kullanması dikkat çekiyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakatın egemenlik hakkına ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu vurgulamış ve mutabakatın uluslararası hukuka ve BM tüzüğüne aykırı olduğunu açıklamıştı.

