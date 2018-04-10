ABD Dışişleri Sözcüsü'nden 'kimyasal silah' açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Doğu Guta’da kimyasal saldırı iddialarının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Doğu Guta’da kimyasal saldırı iddialarının ardından açıklamalarda bulundu.

"Koordineli bir tepki üzerinde çalışıyoruz" diyen Nauert, "Kimyasal Silahları Önleme Örgütü bölgeye gitti. Kimyasal silahların tespiti konusunda altın standarda sahipler. Dolayısıyla mutlaka onların elde ettikleri bulgulara bakacağız." diye konuştu. Nauert, "ABD’nin bu konuda kendi mekanizmaları ve istihbarat çalışmaları da var" dedi.

Suriye'de bir hava üssü bombalandı. Şam ve Moskova, İsrail’i suçladı. ABD Başkanı Donald Trump Suriye ile ilgili olarak, "Askeri yetkililerle görüşüyorum. Muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim" demişti. Nauert, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre Nauert, şöyle konuştu:

Başkan Trump, İngiltere Başbakanı May ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Bakan Yardımcısı Sullivan iki kez İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johson ile görüştü. Koordineli bir tepki üzerinde çalışıyoruz.

Kimyasal Silahları Önleme Örgütü bölgeye gitti. Kimyasal silahların tespiti konusunda altın standarda sahipler. Dolayısıyla mutlaka onların elde ettikleri bulgulara bakacağız.

Ancak öte yandan ABD’nin bu konuda kendi mekanizmaları ve istihbarat çalışmaları da var.

Beyaz Saray’ın açıklayacağı kararın önüne geçmek istemem.

Biz orada bir çeşit kimyasal kullanıldığını biliyoruz. Ancak mesele hangi kimyasalın kim tarafınfan kullanıldığının tespit edilmesinde. Şunu da biliyoruz ki bu tür kimyasallara sadece belli aktörlerin ulaşımı var, bu tür kimyasalların taşınması da ancak belli aktörler tarafından gerçekleştirilebilir.