ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa sorumlusu istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu. Mitchell, Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye ile olan ilişkilerde en yetkili isimler arasındaydı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Mitchell, kararının ABD Başkanı Donald Trump veya yönetimine karşı bir protesto olmadığını vurgulayarak "Yapmak için geldiğim her şeyi gerçekleştirdiğime inanıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mitchell'in istifa kararına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada "Wess, Bakan Yardımcısı olarak mükemmel bir iş çıkardı. Bu yönetimde Avrupa masamızı yönlendiren Wess'in danışmanlığına ve bilgeliğine değer verdim" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Ekim 2017'de başlayan Mitchell, Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye ile olan ilişkilerde en yetkili isimler arasındaydı.

Mitchell, Türkiye ve Kıbrıs arasında yaşanan enerji gerilimine ilişkin "Kıbrıs sularındaki hiçbir engelleme girişimini dostane karşılamayız" açıklamasında bulunmuştu. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda Türkiye için yaptırım seçeneğinin gündeme gelebileceğini söyleyen Mitchell'in Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'ı kapsayan çok sayıda askeri planın arkasındaki isim olduğu öne sürülüyor.

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasından sonra ABD Savunma Bakanlığı'ndan üç üst düzey isim istifa etmişti.