ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'ye 'kimyasal silah' suçlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye yönetimini Duma'da kimyasal silah kullanmakla suçladı.

İslam Ordusu sözcüsü Hamza Birkdar, Suriye yönetimini Duma'da kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı.

Cihatçılar tarafından yapılan açıklamada "Esad rejimi ve müttefikleri suçlarına devam ediyor" denilmişti.

Suriye yönetiminden İslam Ordusu suçlamalarına verilen yanıtta, "İslam Ordusu teröristleri yıkılma halindeler ve medya kanalları kimyasal saldırı uydurmasıyla Suriye ordusunun ilerlemelerini durdurmaya çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

İslam Ordusu, 110 kişinin "kimyasal saldırı" sonucunda öldüğünü iddia etmişti.

SUÇLAMALARA ABD DE KATILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İslam Ordusu'nun başlattığı suçlamayı sürdürerek, Duma'da kimyasal silah kullanıldığını iddia etti.

Açıklamada "sayısız Suriyeli vahşice hedef alındı" denilirken, ABD yönetimi Duma'da "en az 40 kişinin öldürülmüş olabileceğini" öne sürdü.

ABD açıklamasında Duma'da sığınaklara saklanmış çocukların ve ailelerin de ölmüş olduğu iddia edildi.

Suriye hükümeti iddiaları yalanlarken, Rusya'dan yapılan geçmiş açıklamalarda cihatçıların kimyasal saldırı yapma hazırlığında olduğu söylenmişti.

SURİYE ORDUSU DUMA'DA İLERLİYOR

Öte yandan Doğu Guta'da cihatçıların elinde kalan son bölge olan Duma'da Suriye ordusunun operasyonları sürüyor.

Ordunun kasabanın güneyinde ilerlemekte olduğu ve kimi yerleri geri aldığı bildiriliyor.