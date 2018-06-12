ABD Dışişleri Bakanlığı Singapur'u 'Malezya' sanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Asya ülkesi Singapur'un 'Malezya'da' olduğunu yazan bir açıklama yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasını yayımlayan bakanlık, açıklamanın yapıldığı yere "JW Marriott, Singapur, Malezya" yazdı.

Bakanlık açıklamasında Singapur'un "Malezya'nın parçası" olarak gösterilmesi alay konusu oldu.

Bakanlık sonrasına hatayı düzeltti.

Singapur, 1962'de Malaya ve Borneo eyaletlerine dahil olarak Malezya'nın parçası olmuştu.

Ancak 1965 yılında bağımsız Singapur Cumhuriyeti kuruldu. Ülke Kore-ABD görüşmesine ev sahipliği yaptığı için "gururlu" olduğunu açıklamıştı.