ABD Dışişleri Bakanlığı: Hizbullah Suriye'den çekiliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'nin İran yaptırımları nedeniyle Hizbullah'ın Suriye'den çekilmekte olduğunu öne sürdü. Suriyeli kaynaklar ve Hizbullah henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, altı yıldır Suriye'de bulunan Hizbullah'ın ülkeden ayrılmakta olduğunu iddia etti.

Ortagus, Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesine ABD'nin İran yaptırımlarının yol açtığını savundu.

HİZBULLAH VE SURİYE DOĞRULAMADI

Al Masdar'ın haberine göre Ortagus'un iddiası Hizbullah ve Suriyeli kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Hizbullah askeri konularda resmi açıklamalarda bulunmazken, Hizbullah'a bağlı birliklerin Deyrezzor kırsalında İran güçleriyle birlikte hareket ettiği biliniyor.

2013'TEN BERİ SURİYE'DE

Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi durumunda Deyrezzor'daki kontrol noktalarının Suriye ordusu tarafından devralınması gerekecek.

2013 baharında resmen Suriye'ye giren Hizbullah, Suriye ordusuna ülkenin pek çok yerinde yardımcı olmuştu.

Halep operasyonlarına dahil olan Lübnanlı grup El-Kuseyr, Tel Kalak, Ez-Zebedani ve Yabrud gibi önemli kasabaların geri alınmasında aktif rol oynadı.