ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'e ödemeleri durdurdu

El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'i fonlamakta olan ABD Dışişleri Bakanlığı, verilen yardımları "inceleme altına" alarak ödemeleri durdurdu.

Kendisini "sivil toplum kuruluşu" olarak gösterilen Beyaz Miğferler'in El Kaide bağlantılı uzun süredir biliniyordu. Grubun pek çok üyesinin El Kaide ile birlikte savaştığı, grupla birlikte hareket ettiği ve cihatçı propagandalara yardımcı olduğuna ilişkin pek çok kanıt bulunuyordu.

Buna karşın Beyaz Miğferler'i finanse etmekte olan ABD Dışişleri Bakanlığı, ani bir kararla gruba yapılan ödemeleri durdurdu.

CBS'in haberine göre gruba yapılan yardımları "aktif inceleme altına alan" ABD Dışişleri Bakanlığı, hiçbir açıklama yapmadan Beyaz Miğferler'e desteği kesti.

CBS'e konuşan Beyaz Miğferler yetkilileri, "Desteğin duracağına dair hiçbir belirti yoktu" diyerek, durumdan "kaygı duyduklarını" belirtti.

El Kaide bağlantılı grubun gelirinin üçte biri ABD'den geliyordu.