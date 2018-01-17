ABD Dışişleri Bakanı'ndan Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Suriye'ye ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ABD'nin Suriye'deki askeri ve diplomatik varlığını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı hedef alan Tillerson, Esad'ın "barışçıl" çözümü engellediğini öne sürdü.

ABD'nin Suriye'deki varlığının amacının IŞİD'in yeniden yükselişini engellemek olduğunu iddia eden ABD'li bakan, Esad'ın gitmesi gerektiğini iddia etti.

Tillerson, Esad sonrası dönem için hazırlık yapılmasını talep etti.

'TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI GÖZETECEĞİZ'

Tillerson, Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin ise, "Türkiye gibi müttefiklerimizle İdlib'teki El Kaide ve PKK terör tehditi konusunda birlikte çalışacağız. Türkiye'nin PKK konusundaki kaygılarına kulak veriyor, bu kaygıları ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullandı.