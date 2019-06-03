ABD Dışişleri Bakanı: ‘Yüzyılın Anlaşması’ reddedilebilir

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Washington’un ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını verdiği ancak hâlâ açıklanmayan İsrail-Filistin planına ilişkin sözleri basına sızdı. Washington Post tarafından yayımlanan konuşmasında Pompeo, planın İsrail yanlısı olarak görülmesinin nedenini anladığını söyledi ve planın yürütülemeyebileceğini kabul etti.

ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıklamaya hazırlandığı ve “Yüzyılın Anlaşması” adıyla tanıttığı plan hakkında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “yürütülemeyebilir” dediği ABD basınına yansıdı.

Washington Post gazetesi Pompeo’nun ABD’deki Yahudi cemaatinin önde gelenleriyle basına kapalı toplantıda yaptığı konuşmanın ses kaydına ulaştığını belirterek bu konuşmadan bazı bölümlere yer verdi.

Gazetenin haberine göre Pompeo sözkonusu toplantıda planın İsrail’e öncelik veren tek taraflı bir plan olarak görülebileceğini belirtti ve planın ilgi görmeyip yürümeyebileceğini söyledi.

Haberde Pompeo’nun plan hakkındaki şu sözlerine yer verildi:

“Reddedilebilir. Sonunda insanlar ‘Orijinal değil, özellikle benim için işe yarar değil. İki iyi şey var ama dokuz da kötü şey var, ben yokum’ diyebilirler. Ancak asıl mesele bunu nasıl inşa edeceğimiz konusunda gerçek bir diyalog için yeterli alanımız olup olmayacağı.”

Bu açıklamalar şimdiye dek ABD’den sözkonusu planla ilgili yapılan en mütevazı açıklamalar olarak yorumlandı.

Pompeo, açıklanması defalarca ertelenen planın İsrail ile Filistin arasında “donmuş çatışmaları" yeniden başlatabileceğini de ima etti.

Pompeo "İnsanların neden bu planın sadece İsrail'in hoşuna gidecek bir plan olduğunu düşündüklerini anlıyorum. Bu algıyı anlıyorum. Herkesin dinlemek için alan açacağını ve planın biraz da olsa yerleşmesine izin vereceğini umuyorum” diye konuştu.

Washington Post haberinde, toplantıya katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki katılımcının, Pompeo’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner tarafından hazırlanan plan konusunda iyimser olmadığını sezdikleri yorumuna da yer verildi.

Gazete Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı adlı toplantının başkanı Malcolm Hoenlein’ın ise Pompeo'nun açıklamalarının planla ilgili "olası iddiaları yansıttığını" söylediğini yazdı.

İngiltere’ye resmi ziyarette bulunan Trump ise Pompeo’nun basına sızan konuşmasıyla ilgili olarak “Ortadoğu'da barış planının başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. (Pompeo) Haklı olabilir. Yani çoğu kişi bunu söyleyebilir. İyi bir şansımız var ama bakalım ne olacak?" ifadelerini kullandı.

