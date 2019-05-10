ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ilk Rusya seyahati

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Pompeo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rusya lideri Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmek için gelecek hafta Soçi'yi ziyaret edeceği belirtildi. Bu, Pompeo'nun dışişleri bakanı olarak Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret olacak.

ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun, Putin ve Lavrov ile bir araya gelmek için 14 Mayıs'ta Rusya'nın Soçi kentini ziyaret edeceği kaydedildi.

'İKİLİ İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI MESELELER'

Sputnik'in haberine göre Soçi'de gerçekleşecek görüşmelerde, tarafların ikili ilişkilerindeki ve uluslararası meselelerdeki anlaşmazlıklarını ele alacağı belirtildi.

Pompeo'nun Soçi'den önceyse 13 Mayıs'ta başkent Moskova'ya giderek burada ABD'li diplomat ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.

VENEZUELA VE İRAN KONUŞULACAK

​Yazılı açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı'nın planlarında, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Sovyet askerlerinin anısına Kremlin duvarlarının hemen dışına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmak da var.

Pompeo'nun Soçi ziyareti, Rusya ile ABD arasındaki iplerin, ikili ilişkilerdeki sorunların yanı sıra Beyaz Saray'ın Venezuela ve İran politikaları yüzünden de oldukça gerilmiş olduğu bir döneme denk gelecek.

ABD-RUSYA ARASINDA VENEZUELA GERİLİMİ

ABD yönetimi, Venezuela'da Juan Guaido tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine destek verirken, Rusya'nın ülkedeki askeri varlığına da karşı çıkıyor.

Rusya, Venezuela'daki Rus askeri uzmanların meşru hükümetin talebiyle ülkede olduğunu ve çekilmeyeceklerini söylüyor.

İRAN VE SURİYE MESELESİ

Rusya ve ABD arasında İran ve Suriye konusunda da anlaşmazlık bulunuyor. Rusya, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesine karşı çıkarken, İran'a yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

İran'ın nükleer faaliyetlerini kısmen yeniden başlatma kararıyla birlikte İran konusu yeniden canlanmıştı.

İran konusu Suriye için de önem taşıyor. İsrail, İran destekli grupların ve İran askeri güçlerinin Suriye'den çekilmesini istiyor. ABD yönetimi ve İsrail, Rusya'ya Suriye'de İran'la birlikte hareket etmesi sebebiyle de tepki gösteriyor.