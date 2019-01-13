ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili konuşarak 'Veliaht Prens ve diğer yetkililerle cinayeti işleyenlerin hesap vereceğinin teminatı konusunu görüşmeye devam edeceğiz' dedi.

Katar'da açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliahtı ile Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin sorumlu tutulacağına dair görüşmelerin süreceği mesajı verdi. Ortadoğu turunun bir sonraki ayağı olan Suudi Arabistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen kişilerin "sorumlu tutulmasını" isteyeceklerini söyledi. Katar'ın başkenti Doha'daki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıkan Pompeo, "Veliaht Prens ve diğer yetkililerle cinayeti işleyenlerin hesap vereceğinin teminatı konusunu görüşmeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Pompeo, Katar ile "ABD'nin emniyeti için kilit önemdeki" El Udeyd Hava Üssü'nün genişletilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu.