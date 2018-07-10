ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a tehdit

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ı tehdit ederek, İran'ın yaptıklarının 'gerçekten yüksek bir bedeli olacağını' söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin "İran'ın yaptıklarının gerçekten yüksek bir bedeli olduğunu göstereceğini" söyledi.

Pompeo, "İran'ın kötü davranışlarını sürdürememesi için mali kapasitesini hedef almayı sürdüreceklerini" belirtti.

ABD'li bakan, İran'a karşı atılacak adımların "İran halkına değil", ülkenin yönetimine karşı olacağını iddia etti.

Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığı görevine getirildiğinden beri ABD'nin İran'a karşı tavrının daha da saldırganlaştığı görülüyor.