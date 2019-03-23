ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarması için gönderdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Tanrı'nın ABD Başkanı Donald Trump'ı Yahudileri İran'dan kurtarmak için gönderdiğini' iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Christian Broadcasting Network'e ilginç açıklamalarda bulundu. İsrail ziyareti sırasında konuşan Pompeo, "Tanrı'nın ABD Başkanı Donald Trump'ı Yahudileri İran'dan kurtarmak için gönderdiğini" öne sürdü.

"İnancının kendisini buna ikna ettiğini" savunan Pompeo, "ABD'nin Ortadoğu'da demokrasinin sürmesi, Yahudi devletinin varlığını sürdürmesi için çabalarını desteklediğini" söyledi.

'KESİNLİKLE MÜMKÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Trump'ı "Yahudileri İran tehdidinden kurtaran Kraliçe Ester'e" benzeten Pompeo, "Bir Hıristiyan olarak bunun kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın varlığı için "Bunun Tanrı'nın işi olduğuna güveniyorum" diyen Pompeo, Ortadoğu ziyareti sırasında yalnızca dini yayın organlarının kendisine katılmasına izin verdiği için tepki çekmişti.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ DE 'TANRI İSTEDİ' DEMİŞTİ

Ocak ayında konuşan Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da Trump'ın ABD Başkanı olmasının "Tanrı'nın işi" olduğunu savunarak, "Donald Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi" demişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'a yakın kimi isimler de dini atıflarda bulunmaları ve Trump'ın başkanlığının "ilahi" olduğunu savunmaları sebebiyle tepki çekiyor.

Pompeo'nun Kraliçe Ester'e benzettiği Trump, İran karşıtlığıyla biliniyor. Trump, ABD ile İran arasındaki anlaşmaya son vererek, İran'a yaptırımları geri getirmişti.