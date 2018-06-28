ABD Dışişleri Bakanı Pompeo önümüzdeki hafta KDHC'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeyi planladığı açıklandı.
Önümüzdeki hafta yapılacak ziyaret sırasında ülkenin nükleersizleşmesi ele alınacak.
Financial Times'a konuşan dört yetkili, Pompeo'nun KDHC temasları sebebiyle Hindistan Dışişleri Bakanı'yla görüşmesini iptal ettiğini belirtti.
Pompeo, dün yaptığı açıklamada KDHC'nin ABD'nin ülkenin tamamen nükleerden arındırılmasını istediğini anladığını söylemiş, iki ülkenin müzakerelere devam edeceğini aktarmıştı.