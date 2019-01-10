ABD Dışişleri Bakanı: Ortadoğu'da hava saldırılarına devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Ortadoğu'da hava saldırılarını sürdüreceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme sürecine dair yeni açıklamalarda bulundu.

Pompeo, ABD'nin çekilme sırasında "IŞİD'le mücadeleye devam edeceğini" belirterek, "radikal İslamcı terör gerçek bir tehlike. IŞİD varlığını sürdürüyor, onlarla ülkenin pek çok yerinde savaşmaya devam ediyoruz. IŞİD'le savaşa bağlı kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştükten sonra Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde konuşan Pompeo, çekilmeye karşın Ortadoğu'da hava saldırılarına devam edeceklerini söyledi.

ABD'li bakan "yeni hedefler ortaya çıktıkça hava saldırılarını sürdüreceğiz" dedi. ABD yönetiminde Suriye'den çekilme konusunda herhangi bir çelişki olmadığını savunan Pompeo, bu yorumun medya tarafından uydurulduğunu öne sürdü.

Trump yönetiminin kimyasal silah iddiaları nedeniyle Suriye'ye müttefikleriyle birlikte daha önce iki kez hava saldırısı gerçekleştirdiğini hatırlatan Pompeo, "Trump bunu yeniden yapar ama umarız bunu yapmak zorunda kalmayız" diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı, İran’ın Suriye’deki tüm askeri varlığına son vermek için "diplomasiye başvuracaklarını ve ortaklarıyla çalışacaklarını" da söyledi.

Türkiye ile Suriye'den çekilme konusundaki anlaşmazlığın sorulması üzerine Pompeo, görüşmelerin halen sürdüğünü belirterek ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jim Jeffrey'in bölgede olduğunu dile getirdi.

Pompeo "Bütün ekibimiz orada önemli olan tüm sonuçlara nasıl ulaşacağımız konusunda görüşmeler yürütüyor" dedi.

Pompeo, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının da sertleşeceğini açıkladı.

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çıkmasına da değinen Pompeo "ABD çekildiğinde bunu kaos izler" ifadesini kullandı.