ABD Dışişleri Bakanı: Nükleer anlaşmanın devam etmesi zor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından İran ile yaşanan nükleer anlaşması krizi hakkında konuştu.

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile sürdürülen nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde Trump'ın bu anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." diye konuştu.

Pompeo, NATO'ya mali katkı koymayan ülkeleri tekrar eleştirerek bir sonraki toplantıya kadar bu miktarların arttırılması gerektiğini söylerken "Ortak savunma daha fazla yük paylaşımı anlamını taşıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın eylemleri karşısında NATO'nun her zaman önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Pompeo, "Rusya, müttefik ve ortakları hem askeri hem de demokratik kurumlara yönelik saldırgan kampanyalarıyla tehdit ediyor." diye konuştu.

Pompeo, yük paylaşımı ve savunma yatırımlarını geliştirmek, savunma ve caydırıcılığı güçlendirmek ve terörle mücadeleyi NATO zirvesinde öncelikli ele alınacak konular olarak sıraladı.