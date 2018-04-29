ABD Dışişleri Bakanı. Körfez birliğine ihtiyacımız var

ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo, “Körfez Birliğine ihtiyacımız var” dedi.

ABD’nin yeni Dişişleri Bakanı Mike Pompeo, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yaptı.

Temasları kapsamında Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil El Cubeyr ile bir araya gelen Pompeo, kısa bir basın toplantısı düzenledi.

"İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" öne süren Pompeo, “İran, milisleri ve terör gruplarını destekliyor. Yemen’deki Husilere silah satıyor. Esad rejimini de destekliyor” ifadelerini kullandı.

Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığa da değinen Pompeo, “Körfez Birliğine ihtiyacımız var” dedi.

