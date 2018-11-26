ABD Dışişleri Bakanı: Kore sorununu çözmek zaman alacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı radyo programında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hakkında açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı radyo programında "Kore sorununu çözmek zaman alacak. Sabırlı olmaya hazırlıklıyız" dedi.

Kore'deki yönetimler arası bağların ve nükleer silahlardan arınmanın hızını eş zamanlı yürütmenin önemini vurgulayan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile KDHC lideri Kim Jong arasında Singapur'da varılan anlaşmalara değinerek, ""Güney Koreli ortaklarımızla önemli bir eşikteyiz ve böyle kalacağımızdan emin olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Pompeo KDHC'nin uzun menzilli top olduğu sanılan yeni bir silahın denemesini yaptığına ilişkin haberlerin şaşırtıcı olmadığına dikkati çeken Pompeo, "Biz orada neden söz edildiğini bildiğimizi düşünüyoruz, bundan oldukça eminiz. Çok fazla şey söyleyemem" dedi.