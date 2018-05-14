ABD Dışişleri Bakanı: Başkan Kim ABD halkının hedeflerini paylaşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, KDHC lideri Kim Jong Un ile ilgili konuşarak "Başkan Kim ABD halkının hedeflerini paylaşıyor, buna ikna oldum" dedi.

Eski CIA Direktörü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Pompeo, Fox News Sunday'e yaptığı açıklamada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un için "Başkan Kim ABD halkının hedeflerini paylaşıyor, ben buna ikna oldum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kim Jong Un ile görüşmesine değinen Pompeo, "şimdi Başkan Trump ve o buluşarak nasıl bir süreçle ilerleyeceğimize karar verecekler" diye konuştu.

Mike Pompeo, KDHC'nin nükleer silahlarını bırakması karşılığında "güvenlik sözü" verebileceklerini ve yaptırımları azaltabileceklerini söyledi.

Pompeo, ABD'li şirketlerin KDHC'ye "yatırım yapabileceğini" de iddia etti.