ABD dış ticaret açığı azalıyor

ABD'nin ihracatı artarken dış ticaret açığı azalmaya devam ediyor. İhracat petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle de yükselirken ithalatta ek vergi uygulamalarının etkisi görülüyor.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 6,6 azalarak 43,1 milyar dolar oldu. Ekim 2016’dan bu yana en düşük ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 43,7 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Beklentinin altında gelen Mayıs ayı dış ticaret açığında, ihracatın yüzde 1,9 artarak 215,3 milyar dolara ulaşması etkili oldu. Aynı dönemde, ithalat ise yüzde 0,4 artarak 258,4 milyar dolara yükseldi.

İhracatın rekor seviyeye ulaşmasıyla azalan dış ticaret açığının ikinci çeyrekte büyümeye katkı sağlayacağı görülürken artışta petrol fiyatları başta olmak üzere ABD'nin ihraç ettiği ürünlerin fiyatlarındaki artış da etkili. Ek vergiler başta olmak üzere ithalata yönelik yaptırımlar da dış ticaret açığının azalmasında etkili. Ancak ABD dünyada en yüksek dış ticaret açığına sahip ülke, ekonomisinin yapısı düşünüldüğünde dış ticaret açığındaki azalmanın ne kadar devam edeceği ve daha kalıcı bir azalmanın mümkün olup olmadığı tartışma konusu.