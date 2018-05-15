ABD Deyrezzor'da yeni askeri üs kurdu

ABD'nin Suriye'nin Deyrezzor bölgesinde yeni bir askeri üs kurduğu açıklandı. Suriye Demokratik Güçleri kontrolündeki bölgeye kurulan üssün "gelişmiş askeri araçlar ve sistemlerle donatılacağı" belirtiliyor.
Fars haber ajansının aktardığına göre üs Bediye eş-Şa'afa bölgesine kuruldu. SDG kontrolündeki bölgelerde çok sayıda ABD üssü bulunuyor.
Menbic Askeri Konseyi sözcüsü Şervan Derviş, geçtiğimiz hafta ABD ordusunun Menbic'e yeni bir üs kurduğunu açıklamıştı.
IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğramasına karşın ülkedeki ABD askeri varlığının giderek arttığı görülüyor.