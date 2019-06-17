ABD destekli Guaido'nun ekibi Venezuela'dan çalınan paraları lükse harcıyor

Venezuela'da ABD destekli muhalif Juan Guaido'nun saf değiştiren Venezuelalı askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği iki temsilcisinin paraları şahsi harcamalarında kullandıkları ortaya çıktı.

Venezuela’da ABD'nin desteğiyle kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve darbe girişiminde bulunan muhalif Juan Guaido’nun ordudan ayrılarak Kolombiya’ya kaçan askerlerle ilgilenmesi için atadığı temsilcilerin söz konusu parayı kişisel harcamalarda kullandığı ortaya çıktı.

Ülkelerinde “insani kriz” iddiasıyla yardım toplayan, hükümeti her defasında yolsuzlukla suçlayan, iktidarı devirmek için askerlere sürekli darbe çağrısında bulunan ve ülkenin yabancı bir güç tarafından işgal edilmesi için kanuni düzenlemeler yapan Guaido liderliğindeki muhalefet yine yolsuzlukla anılıyor.

PARA GECE HAYATINA VE LÜKS ARAÇLARA HARCANIYOR

Latin Amerika’ya ilişkin ve Venezuela hükümeti karşısında yayınları ile bilinen internet haber portalı Panam Post’ta yayımlanan yazıda, Guaido’nun 23 Şubat’ta başarısız “insani yardım” sokma girişimine sahne olan Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentine gönderdiği iki temsilcisinin kaynakları şahsi harcamalarında kullandığı öne sürüldü.

Yazıda Guaido’nun sınırdaki çatışmaların ardından Venezuela ordusundan ayrılarak Kolombiya’ya geçen askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği Rossana Barrera ve Kevin Rojas’ın paraları pahalı kıyafetler, gece hayatı, lüks araç kiralama ve konaklama için harcadıkları iddia edildi.

ASKER SAYISI ŞİŞİRİLİYOR

Guaido’nun partisi Voluntad Popular mensubu olan bu iki ismin ayrıca Kolombiya’ya sığındığı iddia edilen asker sayısını da şişirdikleri ve gerçek rakamın 1300 değil sadece 700 olduğu iddiasında bulunuldu.

Panam Post’taki bu iddiaları hiçbir taraf yalanladı. Venezuela muhalefetine her türlü desteği veren Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Guaido da Kolombiyalı makamlardan iddiaları araştırmalarını istedi.

KOLOMBİYA SORUŞTURMA BAŞLATACAK

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ise sosyal medya hesabından herhangi bir yolsuzluğu kınadığını vurguladı ve soruşturma açılacağını belirtti.

Venezuela hükümetinden Guaido'nun temsilcileri hakkındaki bu iddialara ilişkin açıklama ise İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez'den geldi.

Rodriguez, sosyal medya hesabından Guaido'nun yolsuzluk ağının içinde bulunduğunu zaten mart ayında yaptıkları açıklamalarda duyurduklarını hatırlattı.