ABD de Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşunu yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, 5 ay içinde iki kez düşen Boeing 737 Max tipi tüm uçakların seferlerden çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Boeing 737 Max tipi uçakların seferlerden çekildiğini ve bir süre kullanılmayacağını açıkladı.

Trump, Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Boeing 737 Max 8 ve 737 Max 9 tipi tüm uçakların uçuşlarının yasaklanacağını” duyurdu.

ABD Federal Havacılık Dairesi’nden daha önce yapılan açıklamada Boeing’in sözkonusu modellerinin "uçuşa elverişli” olduğu belirtilmişti.



Trump konuyla ilgili Boeing'in CEO’suyla ve Federal Havacılık Dairesi Başkanıyla görüştüğünü belirterek “Onlar da bu tedbir konusunda aynı görüşteler. Halihazırda havada olan her uçak hedefine gidecek ve bir sonraki açıklamaya dek yerde kalacak” dedi. Trump “Boeing harika bir şirket. Şu anda çok sıkı bir çalışma içindeler” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması sonrası Boeing’in hisseleri yüzde 2 oranında düştü.

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmamıştı.

2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düşmüş, kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirmişti.

Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülke bu modellerin uçuşlarını yasaklamıştı. Son olarak bugün Kanada da bu modeldeki uçakların seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

