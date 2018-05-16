ABD, Çinli telekom şirketine yaptırım dışında seçenek arıyor

Trump'ın Çinli telekom şirketi ZTE'nin faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğine dair Twitter'da yaptığı açıklamanın ardından ABD Ticaret Bakanlığı ZTE için alternatif bir formül aradıklarını duyurdu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çinli telekom şirketi ZTE'ye uygulanan yaptırımlar dışında bir seçenek aradıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çinli telekom şirketi ZTE'ye uygulanan yaptırımların ABD şirketlerine zarar vermesinden dolayı yeniden gözden geçirileceğini, bunun için de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le birlikte çalışılacağını belirtmişti.

Trump'ın duyurusunun ardından ZTE'ye tedarik sağlayan şirketlerin hisselerinde yükselme görüldü. Optik parça üreticisi Acacia Communications Inc.'in hisseleri yüzde 9'a yakın artış gösterdi. Ross, iki ülke arasındaki ticari dengesizliğe ilişkin “açık henüz kapanmadı” yorumunda bulundu.

ABD İSTİHBARATI ENDİŞELİ

ABD istihbarat yetkilileri ise Trump'ın dünkü açıklamalarına hazırlıksız yakalandıklarını ve Çinli şirketin ABD ve müttefiklerine oluşturduğu tehditten endişe duyduklarını belirtti. İstihbarat yetkililerinin ZTE'yle yakın bağları olan Çin hükümetinin, akıllı telefon ve diğer teknolojiler yoluyla ABD içinde casusluk yöntemi geliştirebileceklerinden endişe duydukları ve Trump'ın konuyu Ticaret Bakanlığı'na bırakarak ticari kaygılar nedeniyle güvenliği arka plana atmasını eleştirdikleri bildiriliyor.