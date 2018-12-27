ABD Çinli şirketler Huawei ve ZTE'ye yeni yaptırım hazırlığında

ABD yönetiminin Çinli şirketler Huawei ve ZTE'ye karşı yeni yaptırım hazırladığı açıklandı. ABD şirketlerinin Huawei ve ZTE ürünlerini satın alması yasaklanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret geriliminde anlaşmaya varmayı başaramamıştı. Çin'e karşı ticaret açığını kapatamayan ABD'nin, yeni yaptırımlara hazırlandığı aktarılıyor.

Reuters haberine göre, Trump yönetimi Ocak ayından itibaren Huawei ve ZTE'ye yeni yaptırımlar getirecek.

ABD'li şirketlerin Huawei ve ZTE ürünlerini satın almasını yasaklayacak düzenlemeyle, ABD'li telekomünikasyon şirketlerine avantaj sağlanmaya başlayacak.

ABD daha önce de ZTE'ye "İran yaptırımlarını deldiği" iddiasıyla yaptırım uygulamış, ancak bu yaptırımlar ABD-Çin görüşmeleriyle kaldırılmıştı.

Çin ile 5G konusunda rekabet eden ABD'nin, bu alanda faaliyet gösteren Çinli şirketleri özellikle hedef aldığı biliniyor.