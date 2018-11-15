ABD Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişimine alternatif sunacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Çin tarafından uygulanmakta olan trilyon dolarlık 'Kuşak ve Yol' girişimine alternatif açıklayacağı belirtiliyor. ABD, Çin'in girişimini 'tehlikeli' olarak görüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki yeni stratejisine ilişkin konuşma yapacak. Papua Yeni Gine'de yapılacak konuşmada, Çin'in trilyon dolarlık "Kuşak ve Yol" projesine karşı geliştirilen ABD alternatifi de açıklanacak.

Çin'in 2013 yılında duyurduğu Kuşak ve Yol projesi, Çin ile Asya ve Avrupa ülkeleri arasında altyapıyı geliştirerek ekonomik entegrasyonu artırmayı amaçlıyor.

Çin devletiyle bağlantılı şirketler tarafından finanse edilen ve inşa edilen köprüler, kara yolları, demiryolları ve limanları içeren proje, ABD tarafından "tehlikeli" olarak görülüyor.

Proje kapsamında borç verilen yoksul ülkelerin bu borçları ödeyemediği ve Çin'in siyasi etkisi altına girdiği söyleniyor.

Kuşak ve Yol projesine dahil olan kimi ülkeler altyapı projelerinin maliyeti sebebiyle bunların bir kısmını iptal etmişti.

ABD'li yetkililer, kendi alternatiflerinin "ticari olarak sürdürülebilir" olacağını iddia ediyor.