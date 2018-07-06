Çin medyası, ABD yönetiminin başlattığı 'ticaret savaşı' ile ilgili bir değerlendirme yayımlayarak, 'ABD Çin'in büyümesini ticaret savaşıyla durduramaz' dedi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times, ABD yönetimiyle karşılıklı getirilen gümrük vergilerine ilişkin bir yazı yayımladı.

"ABD Çin'in büyümesini ticaret savaşıyla durduramaz" denilen yazıda, "Donald Trump yönetiminin Çin'le ticaret mücadelesine girişmesinin sebebi nedir?" sorusu soruldu.

Bu soruya yanıt olarak, Trump'ın "daha çok oy istemesi", ABD'nin "Çin'le ticaret açığı meselesini çözmek istemesi", "Çin'in teknolojik ilerlemesini durdurmak istemesi" verildi.

'ÇİN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ'NE UYUYOR'

Yazıda "Dünya Ticaret Örgütü serbest ticaretin çerçevesini belirliyor. Çin bu kuruma katılırken verdiği sözleri tuttu, Çin'in dış ticareti DTÖ kurallarıyla denetleniyor ve anlaşmazlıklar bu kurallara göre çözülüyor" denildi.

Çin'in kendisini daha da dışarıya açmak için adımlar attığı vurgulanan yazıda, bu reformlara karşılık ABD'nin "ticaret savaşı" başlatmak istemesine tepki gösterildi.

Global Times, Çin'in "ticaret savaşına dahil olmak istemediğini", "anlaşmazlıkların aşamalı olarak çözülebileceğini" ancak Trump yönetimi "Çin'in yüksek teknoloji geliştirmesini engellemek ve yüksek teknoloji endüstrisini marjinalize etmek istiyorsa" bunun "başka bir durum olacağını" ifade etti.

'YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇİN'İN HAKKI'

"Yüksek teknolojili endüstrilerini geliştirmek Çin'in hakkı" denilen yazıda, bunlara "havacılık-uzay, telekomünikasyon ve yapay zekanın da dahil olduğu" eklendi.

ABD'nin Çin'in bu sektörlerini özellikle hedef aldığı ve bu alanlardaki Çin yatırımlarını ve şirketlerini sınırlandırmaya çalıştığı biliniyor.

ABD'nin "yalnızca son yüz yılda teknolojik buluşların öncüsü olduğu" savunulan yazıda, insanlık tarihinin binlerce yılı içerdiği ve bu sürede Çin'in "küresel bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi teşvik etmekte büyük başarıları olduğu", ABD'nin tavrının "kibir" olduğu söylendi.

'ABD UZAY TEKNOLOJİLERİ SOVYETLER'DEN Mİ ÇALINDI?'

"ABD'nin uzay endüstrisinde en büyük güç olduğu" kabul edilen yazıda, "ancak ABD'liler, dünyanın ilk uydusunu atanın Sovyetler Birliği olduğunu unutmamalılar" denildi.

Global Times, "ilk astronot Sovyetler Birliği'nden çıkmıştı. ABD uzay teknolojilerinin Sovyetler Birliği'nden çalındığını söyleyebilir miyiz?" diye sordu.

Yazıda Trump yönetimi "ticaret savaşını yükseltmek istiyorsa", belki ABD'nin aklının "kavgadan sonra yerine gelebileceği" söylendi.