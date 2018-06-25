ABD Çin'in ABD'li teknoloji şirketlerine yatırımlarını kısıtlamayı planlıyor

ABD'nin Çin'in ABD'li teknoloji şirketlerine yatırımlarına sınırlama getirmeyi planladığı aktarılıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Çin'in ABD'li teknoloji şirketlerine yatırımlarını kısıtlamak için adım atmaya hazırlanıyor. Tasarıya göre yüzde 25'i Çin'e ait şirketler, "endüstriyel olarak kayda değer teknolojisi olan" ABD'li şirketleri satın alamayacak.

Çin'in gelişmiş teknolojiye yatırım yapmaya başlaması, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olmuştu. Gerilim ZTE krizi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı "ticaret savaşı" ile daha da artmıştı.

ABD'nin Çin'in teknoloji edinmesine karşı hamleleriyle birlikte Çin, mikroçip teknolojisi de dahil olmak üzere pek çok alanda kendi teknolojisini geliştirmek için harekete geçmişti.

Çin'in gelişmiş enformasyon teknolojisi, havacılık, deniz mühendisliği, ilaç, robot teknolojisi ve diğer yüksek teknolojili endüstrilere ilgisi giderek artıyor.

Çin yönetimi bu alanlarda teknoloji edinebilmek için stratejik satın almalar gerçekleştiriyor.