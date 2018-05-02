ABD Çin’e ticari delegasyon gönderiyor

ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlikler Trump’ın Çin’i tarife uygulamayla tehdit etmesiyle tırmanırken, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla üst düzey isimlerden oluşan ABD delegasyonu, Çin Başbakan Yardımcısı ve ekonomi danışmanı Liu He ile görüşecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in baş ekonomik danışmanı ve Başbakan Yardımcısı Liu He, bu hafta Pekin’de üst düzey ABD ticaret delegasyonuyla görüşme yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ortaklık koşulları ve diğer politikalarının Amerikan şirketlerinin fikri haklarını devlet destekli Çinli rakiplere teslim etmelerine neden olmasından dolayı 150 milyon dolar değerindeki Çin ürünlerine tarife uygulayabileceğini açıklamıştı.

Bu tür teknoloji transferlerini zorunlu kıldığına dair iddiaları yalanlayan Çin, buna karşılık ABD soyası ve hava taşıtlarına tarife uygulamak dahil olmak üzere eşit ölçüde misilleme yapmakla tehdit etti.

Resmi yayınlara göre Çin, delegasyonun Pekin’i ziyaretini memnuniyetle karşılarken Liu, Çin-ABD ticareti ve ekonomik bağlarına dair endişeler üzerine delege üyeleriyle fikir alışverişi yapmayı bekliyor.

Delege üyeleri arasında Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Maliye Sekreteri Steven Mnuchin, Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, Beyaz Saray ticaret ve imalat danışmanı Peter Navarro ve yeni Beyaz Saray ekonomik danışmanı Larry Kudlow bulunuyor.

Çin ekonomisini dış dünyaya açmaya kararlı olduğunu belirtirken ABD korumacılığına işaret ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, ABD delegasyonunun iyiniyetlerle gelmesi durumunda görüşmelerin yapıcı geçeceğini belirtti ancak yalnızca bir oturumda sorunların çözümünü beklemenin de gerçekçi olmayacağını vurguladı.

China Daily gazetesinin başyazısında görüşmenin karşılıklı anlayış içinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanarak “Çin’in kapılarını dışarıya açmaya zorlanması dönemi artık geride kaldı, Pekin yönetimi, başkalarını memnun etmek için kapılarını sonuna kadar açmayacak” açıklaması yapıldı.

“Eğer ABD delegasyonu Pekin yönetiminin kapılarını dış dünyaya açma çözümünün Washington’un menfaati doğrultusunda düşünüldüğünü sanarak Çin’e geliyorlarsa, durumu tam olarak kavrayamamışlar demektir” sözleri kullanıldı.

ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer, görüşmelerde Çin’in devlet ekonomisinde değişiklik konusunda müzakere etmeyi düşünmediğini, ancak bu modeli dış rekabete uyumlu hale getirmeyi arzuladığını belirtti.

ABD Ticaret Odası’na konuşan Lighthizer, görüşmeleri Washington ile Pekin yönetimi arasında ticari farklılıkları daha iyi yönetmek adına uzun vadeli bir öğrenme süreci olarak gördüğünü açıkladı.

CNBC’ye konuşan Ticaret Sekreteri Ross ise görüşmeler sonucunda iki taraf arasındaki ticari dengesizliğe dair bir çözüm bulunmadığı takdirde Trump’ın tarifeleri uygulamaya koyacağını ancak iki taraf arasındaki gerginliğin biteceğine dair umudu olduğunu bildirdi.

Salı günü Washington’da çelik şirket idarecileriyle konuşan Ross ve Navarro, son kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceğini dile getirdi.