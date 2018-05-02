ABD Çin’e ticaret delegasyonu gönderiyor

ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlikler Trump’ın Çin’i tarife uygulamayla tehdit etmesiyle tırmanırken, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla üst düzey isimlerden oluşan ABD delegasyonu, Çin Başbakan Yardımcısı ve ekonomi danışmanı Liu He ile görüşecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in baş ekonomik danışmanı ve Başbakan Yardımcısı Liu He, bu hafta Pekin’de üst düzey ABD ticaret delegasyonuyla görüşme yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mevzuatındaki ortaklık koşulları ve diğer uygulamaların Amerikan şirketlerinin fikri haklarını devlet destekli Çinli rakiplere teslim etmelerine neden olduğunu ileri sürerek Çin'den ithal edilen 150 milyar dolar değerindeki ürüne tarife uygulayabileceğini açıklamıştı.

Çin'de yatırım ve yabancı sermaye ortaklıklarında teknoloji transferinin zorunlu kılındığına dair iddiaları yalanlayan Çin, buna karşılık ABD soyası ve hava taşıtlarına tarife uygulamak dahil olmak üzere eşit ölçüde misilleme yapmakla tehdit etti.

Resmi yayınlara göre Çin, ABD delegasyonunun Pekin’i ziyaretini memnuniyetle karşılarken Liu, Çin-ABD ticareti ve ekonomik bağlarına dair endişeler üzerine delegasyon üyeleriyle fikir alışverişi yapmayı bekliyor.

Delegasyon üyeleri arasında Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro ve yeni Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow bulunuyor.

Çin ekonomisini dış dünyaya açmaya kararlı olduğunu belirtirken ABD korumacılığına işaret ediyor.

'TEK OTURUMDA SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLEMEK GERÇEKÇİ DEĞİL'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD delegasyonunun iyi niyetlerle gelmesi durumunda görüşmelerin yapıcı geçeceğini belirtti ancak yalnızca bir oturumda sorunların çözümünü beklemenin de gerçekçi olmayacağını vurguladı.

China Daily gazetesinin başyazısında görüşmenin karşılıklı anlayış içinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanarak “Çin’in kapılarını dışarıya açmaya zorlanması dönemi artık geride kaldı, Pekin yönetimi, başkalarını memnun etmek için kapılarını sonuna kadar açmayacak” açıklaması yapıldı.

“Eğer ABD delegasyonu Pekin yönetiminin kapılarını dış dünyaya açma çözümünün Washington’un menfaati doğrultusunda düşünüldüğünü sanarak Çin’e geliyorlarsa, durumu tam olarak kavrayamamışlar demektir” sözleri kullanıldı.

ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer, görüşmelerde Çin’in devlet ekonomisinde değişiklik konusunda müzakere etmeyi düşünmediğini, ancak bu modelin dış rekabete uyumlu hale getirilmesini arzuladığını belirtti.

ABD Ticaret Odası’na konuşan Lighthizer, görüşmeleri Washington ile Pekin yönetimi arasında ticari farklılıkları daha iyi yönetmek adına uzun vadeli bir öğrenme süreci olarak gördüğünü açıkladı.

CNBC’ye konuşan Ticaret Bakanı Ross ise görüşmeler sonucunda iki taraf arasındaki ticari dengesizliğe dair bir çözüm bulunmadığı takdirde Trump’ın tarifeleri uygulamaya koyacağını ancak iki taraf arasındaki gerginliğin biteceğine dair umudu olduğunu bildirdi.

Salı günü Washington’da çelik şirket idarecileriyle konuşan Ross ve Navarro, son kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceğini dile getirdi.