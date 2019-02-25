ABD, Çin'e ek vergileri erteliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile 'verimli görüşmeler' sonucunda ülkeye uygulanan ek vergileri 1 Mart sonrasında da erteleyeceğini duyurdu. Çin resmi haber ajansı Şinhua da gelişmeyi 'önemli ilerleme' ifadesiyle yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinin artırılmasına ilişkin 1 Mart takvimli düzenlemeyi, "verimli görüşmeler" sonrası erteleyeceğini duyurdu.

Düzenleme ile 200 milyar dolar değerinde Çin ürününü kapsayan ek vergiler yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılıyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Florida'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir zirve planladığını ve bu buluşmada anlaşmayı "sağlama alabileceklerini" söyledi.

Çin'in resmi yayın organı Şinhua haber ajansı da gelişmeyi, teknoloji transferi, fikri mülkiyet hakları ve tarım sektörü başlıklarında "önemli ilerleme" ifadesiyle duyurdu.

Beyaz Saray ise hangi başlıklarda ilerleme sağlandığına ilişkin bir bilgi vermedi.

ABD Başkanı Trump'ın "ABD ve Çin için çok güzel bir haftasonu" diyerek duyurduğu gelişme sonrası ise Asya piyasaları, haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

TİCARET GERİLİMİNDE İLK ATEŞKES ARALIK'TA YAPILMIŞTI

Trump'ın Çin'in ikili ticaret ilişkilerinde ABD'yi dezavantajlı bir duruma soktuğunu söylemesiyle uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, ticaret geriliminin fitilini yakmıştı.

ABD, ilk olarak 2018 Temmuz ayında 34 milyar dolarlık Çin malında vergileri artırmış, ardından ticaret savaşını bir adım ileriye taşıyarak değeri 16 milyar doları bulan ürünlerde yüzde 25'lik vergi uygulamasına geçmişti.

ABD ve Çin liderleri, 2018 Aralık ayında, devam eden ticaret geriliminde müzakereler için 90 günlük bir ateşkes kararı almışlardı.