ABD-Çin ticaret savaşı Suudi Aramco'ya yaradı

Suudi Arabistan'nın devlet petrol şirketi Aramco, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kazananı oldu. Aramco'nun bu yıl Çine'e yaptığı LPG satışı, şimdiden 2017'deki düzeyinin yüzde 90'ına ulaştı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kazananı Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco oldu.

Suudi Arabistan'ın bir numaralı petrol ithalatçısı Çin, petrol ihtiyacının bir kısmını da ABD'den karşılıyordu. Ancak ticaret savaşıyla birlikte, Çin'in ABD'ye yönelen talebi de Suudi Arabistan'a kaydı.

Tanker takibi ve istihbarat şirketi Kpler'ın topladığı verilere bakılacak olursa, Suudi Arabistan'ın Çin'e sıvı petrol gazı (LPG) satışı 2017 yılında 1,08 milyon ton düzeyindeydi. Bu yıl ise, daha yıl sonuna aylar varken, Aramco'nun Çin'e LPG satışı 970 bin tona çoktan ulaştı.

Böylece, Aramco'nun bu yıl Çin'e yaptığı LPG satışının, şimdiden 2017'deki düzeyinin yüzde 90'ına dayandığı belirtildi.