ABD-Çin ticaret görüşmeleri 7-8 Ocak'ta yapılacak

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 7-8 Ocak'ta Pekin'de yapılacağı açıklandı.

ABD ile Çin arasında yeni ticaret görüşmeleri Pekin'de 7-8 Ocak tarihlerinde yapılacak. Görüşmelerde ticaret geriliminin ekonomik etkileri ve küresel finans piyasalarında yarattığı sonuçlar ele alınacak.

Reuters'in haberine göre bakan yardımcısı seviyesinde yapılacak görüşmelerde ne kadar ilerleme kaydedileceği bilinmezken, Çin Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde ABD'li yetkililerle "yapıcı ve olumlu tartışmalar" istendiği söyleniyor.

Bakanlık açıklamasında ticaret görüşmelerinin yapılmasına bu sabah telefon görüşmesiyle karar verildiği aktarılırken, görüşmelere ilişkin daha fazla detay verilmedi.

ABD ile Çin arasındaki görüşmelerin Mart ayına kadar sonuçlanması bekleniyor. Mart'a kadar anlaşmaya varılamaması durumunda yeni yaptırımlar devreye girecek.

Ticaret geriliminin ve karşılıklı gümrük vergilerinin sonuçlarının bu yıl görülmeye başlanması bekleniyor.