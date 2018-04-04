ABD-Çin krizinde yeni gelişmeler: Listeye anında yanıt geldi

ABD Ticaret Temsilciliği'nin yayımladığı, Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirme planına Çin'den kınama ve yanıt geldi. Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 106 ABD menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilecek.

ABD'nin Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirme planına jet yanıt geldi.

Çin Maliye Bakanlığı, ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı ABD ürünlerinin yeni listesini açıkladı.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni listede soya fasulyesi, otomobil ve kimyasal ürünler bulunuyor.

Listede yer alan 106 ABD menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilecek.

Çin kısa süre önce de aralarında donmuş domuz eti ve şarabın da olduğu ABD'den ithal edilen 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Çin, ABD'nin açıkladığı listeyi "güçlü şekilde kınadığını" duyurdu.

ABD LİSTEYİ AÇIKLAYALI SAATLER OLMUŞTU...

Çin'in jet yanıt verdiği ABD'nin ek gümrük vergisi düzenlemesi ağır bir içeriğe sahipti.

Kısa süre önce açıklanan listeye göre, ABD, Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirmeyi planlıyor.

Listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir, çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi birçok farklı ürün çeşidi yer alıyor.