ABD: Çin, Güney Çin Denizi'ni silahlandırmanın sonuçlarını görecek

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Güney Çin Denizi'nin Çin tarafından silahlandırıldığının "farkında olduklarını" ve bunun "kısa vadeli ve uzun vadeli sonuçları olacağını" söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Çin'in Güney Çin Denizi'ni silahlandırdığının farkındayız. Çin'e bu konudaki kaygılarımızı ilettik ve bunun yakın dönemde ve uzun dönemde sonuçları olacak ve sizi kesinlikle bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Güney Çin Denizi'ndeki adalarda yeni füze platformları kurulduğu konuşulurken, ABD medyasında çıkan haberlerde Çin'in bölgeye gemilere karşı kullanmak üzere seyir füzeleri ve ayrıca karadan havaya füzeler yerleştirdiği söyleniyordu.

Bölgedeki tartışmalı adalar Çin tarafından uzun süredir askeri amaçlarla kullanılıyor.

Güney Çin Denizi'nde "yapay adalar" da inşa eden Çin, bölgeye askeri üsler ve radar istasyonları kuruyor.

Güney Çin Denizi, bölgenin stratejik konumu ve ticaret hacmi sebebiyle büyük önem taşıyor.