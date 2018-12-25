ABD, çekilme kararı sonrası da hava saldırılarını sürdürdü

ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen hafta Suriye’de hava saldırılarına devam ettiği açıklandı.

Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamada geçen hafta bir dizi IŞİD hedefine hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki askerlerini çekme kararının ardından da koalisyonun saldırılarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Koalisyondan bugün yapılan açıklamada, 16-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen hava saldırılarının da dahil olduğu operasyonlarda IŞİD’in lojistik tesislerinin vurulduğu ve yüzlerce militanın “cepheden uzaklaştırıldığı” belirtildi.

Reuters’ın haberine göre koalisyonun komutan yardımcısı olan İngiliz tümgeneral Christopher Ghika yaptığı açıklamada “IŞİD bölgenin uzun vadeli istikrarına gerçek bir tehdit oluşturuyor ve misyonumuz aynen devam ediyor” dedi.

İngiltere, ABD Başkanı Trump’ın IŞİD’in yenildiğini belirterek Suriye’den çekilme kararına karşı çıkmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Hâlâ yapılması gereken çok şey var, tehditleri gözümüzden kaçırmamalıyız. Elinde toprak kalmasa bile IŞİD tehdit yaratmayı sürdürecektir" denilmişti.

