ABD casus uçakları Venezuela üzerinde görüldü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Güney Amerika'da savaş başlatmak için kriz yaratmaya çalıştığını söyledi.
CNN'e konuşan isimsiz savunma kaynakları, ABD casus uçaklarının Venezuela üzerinde gözlem yaptıklarını açıkladı.
Kaynaklar hangi casus uçaklarının kullanıldığını belirtmezken, görüntülenen uçaklardan birinin USAF Boeing RC-135V olduğu aktarılıyor.
Venezuela üzerinde 6 saat gözlem uçuşu yapan uçakların, ülkenin hava savunmasını da incelediği kaydediliyor. Venezuela'da Rusya tarafından üretilen S-300 sistemi bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya karşı "bütün seçeneklerin masada olduğunu" duyurmuş, Venezuela'nın diyalog çağrısını geri çevirmişti.