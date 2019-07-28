ABD casus uçakları Venezuela hava sahasını ihlal etti

Venezuela, ABD'nin casus uçaklarının bir kez daha ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Venezuela Stratejik Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'ye ait casus uçaklarının bir kez daha ülkenin hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

ABD'ye ait casus uçaklarının havacılık güvenliğini ve uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Venezuela hava sahasına girdiği belirtilen açıklamada "ABD ülkemize açıkça hakaret etmeye devam ediyor" denildi.

Venezuela, ABD'nin son üç ayda 78 kez ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı. Venezuela Savunma Bakanlığı'ndan hafta başında yapılan açıklamada bu ihlallerin ciddi bir tehdit olarak görülmesi gerektiği belirtilmişti.