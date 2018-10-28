ABD borsalarında düşüş sürüyor

ABD borsalarında yaşanan düşüş sürüyor. Devam eden değer kaybı sonucu bu yılki tüm kazanç kaybedildi. Borsalar 2018 başına göre eksiye geçti.

ABD borsalarında sert düşüş devam ediyor. Borsalar dün yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti New York borsasında kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,20 düşüşle 24.685,87 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 1,74 azalışla 2.658,46 puana geriledi. Son günlerde büyük düşüş yaşayan iki endeks, böylece 2018 yılındaki tüm kazançlarını kaybederek eksiye geçti. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 151,12 puan (yüzde 2,06) gerileyerek 7.167,21 puana indi. SEBEP SEÇİMLER VE GERİLİM Düşüşe sebep olanın yaklaşan seçimler ve ABD yönetiminin sorunları olduğu belirtiliyor. ABD piyasalarında Kasım başındaki seçimler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası ile yaşadığı tartışmalar borsaların düşmesine neden oluyor.