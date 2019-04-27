ABD BM Silah Ticareti Anlaşması’ndan çekiliyor

ABD Başkanı Trump, 2013’te BM nezdinde imzalanan Silah Ticareti Anlaşması'ndan ülkesinin imzasını çekeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Tüfek Derneği’nin (NRA) Indianapolis'te düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin BM Silah Ticareti Anlaşması’ndan imzasını çekeceğini açıkladı.

Katılımcıların huzurunda ABD’nin anlaşmadan imzasını çekeceğine dair bir belgeyi imzalayan Trump, "Birleşmiş Milletler yakında ABD'nin bu anlaşmayı reddettiğine dair resmi bir tebligat alacak" dedi.

ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'nı eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalamış ancak anlaşma ABD Senatosu tarafından onaylanmamıştı. ABD anlaşmaya imza atıp resmen katılmayan 29 ülke arasında bulunuyor. Anlaşmaya resmen katılan ülke sayısı ise 101.

Ulusal Tüfek Derneği başta olmak üzere silah lobisinin karşı çıktığı anlaşma, küçük ateşli silahlardan tanklara 70 milyar dolarlık silah ihracatına düzenleme getiriyor. Anlaşma ülkeler içindeki silah ticaretine ise karışmıyor.

BM sözcüsü Stephane Dujarric anlaşmayı “uluslararası silah transferlerinde sorumluluğu güvenceye alma çabalarında önemli bir başarı” olarak tanımlamıştı.

Anlaşmaya karşı çıkan NRA, Trump’ın 2016 yılındaki seçim kampanyasına 30,3 milyon dolar finansal destek vermişti.

